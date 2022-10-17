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17.10.2022

Новые лица в совете директоров Global Ports

    • Global Ports Investments обнародовад результаты внеочередного общего собрания, проведённого под председательством Артемиса Томаидеса.

    Акционеры следующие решения:

    1. Установить количество директоров компании равным 9.
    2. Утвердить выход Сони Аджини из состава Совета директоров Global Ports Investments PLC с 17 октября 2022 года. 
    3. Утвердить выход Александры Фоменко из состава Совета директоров Global Ports Investments PLC с 17 октября 2022 года.
    4. Избрать Сергея Булгакова на должность директора компании на срок до окончания годового общего собрания участников Компании, которое состоится в 2023 году, без вознаграждения.
    5. Избрать Александра Иодчина на должность директора компании на срок до окончания годового общего собрания участников Компании, которое состоится в 2023 году, без вознаграждения.
    6. Избрать Ольгу Кирдей на должность директора компании на срок до окончания годового общего собрания участников Компании, которое состоится в 2023 году, без вознаграждения.

    Как пояснили SeaNews в Global Ports, С.Булгаков и О.Кирдей являются представителями «Росатома».

    С.Булгаков окончил Московскую государственную юридическую академию и Университет иностранных языков. С апреля 2020 года он занимает должность директора по правовым и корпоративным вопросам ООО «Русатом Карго», дочерней компании Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», ранее в 2010-2020 гг. занимал должность заместителя управляющего директора по правовым вопросам в Gazprom Neft Business Service B.V., дочерней компании ПАО «Газпром нефть», а до этого работал юристом в международной юридической фирме Baker McKenzie. С.Булгаков – эксперт по правовым вопросам в области международного и российского права с более чем 20-летним опытом работы в ведущих компаниях по оказанию юридической поддержки и корпоративному управлению в нефтегазовом, логистическом бизнесе, а также в нескольких международных мегапроектах.

    О.Кирдей окончила Иркутский Государственный Университет, Сибирско-американский факультет менеджмента, получила степень бакалавра наук в области управления бизнесом в Университете Maryland University College (США) и международный сертификат Project Management Professional. Свою карьеру она начинала в 1999 году в АО «Иркутскнефтепродукт», занимала должности директора в Urals Energy и АО «Верхнечонскнефтегаз», с 2009 по 2019 год занимала должность руководителя отдела по международным отношениям и руководителя международных проектов в «Газпром нефть». В настоящее время О.Кирдей является первым заместителем генерального директора по международному бизнесу, устойчивому развитию и цифровой трансформации «Русатом Карго» и директором BOO-проектного офиса «Ханхикиви-1» в Rusatom Energy International. Как отмечают в Global Ports, она – руководитель проектов с более чем 15-летним опытом в области управления международным бизнесом (Ближний Восток, Азия, Европа) с акцентом на устойчивое развитие и цифровую трансформацию, имеет опыт разработки стратегий для международных проектов и их продвижения в целях улучшения цифрового обеспечения и устойчивого развития бизнеса в крупных отраслях (логистика, нефть и газ) и мировой торговле.

    А.Иодчин получил степень магистра и кандидата экономических наук в Московском государственном университете, закончил аспирантуру Московского института экономики и лингвистики, имеет диплом по международным финансам, стандартам отчетности и корпоративным финансам. В Global Ports он работает с 2008 года. С 2008 по 2019 годы он был исполнительным членом Совета директоров компании, с 2008 года является секретарем Совета директоров Global Ports Investments PLC, в октябре 2020 года был назначен директором по стратегии и развитию Global Ports. В настоящее время А.Иодчин также является председателем Советов директоров АО «Первый контейнерный терминал» и АО «Усть-Лужский контейнерный терминал», членом Совета директоров Global Ports (Finance) PLC и других компаний группы, а также исполнительным директором Global Ports Investments PLC. В его зону ответственности входят разработка и реализация стратегии Группы, проекты по развитию бизнеса и взаимоотношения с партнерами в совместных предприятиях группы. А.Иодчин также отвечает за вопросы корпоративного управления и руководит деятельностью холдинговых и финансовых компаний группы, в рамках работы в группе он принимал активное участие во всех ключевых финансовых сделках и сделках слияния и поглощения.

    Фото: Global Ports


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