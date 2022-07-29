Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
20 лет ПКТ
29.07.2022

Изменения в составе Совета директоров Global Ports


    • Global Ports Investments PLC сообщил о результатах внеочередного Общего собрания акционеров компании под председательством Артемиса Томаидеса.

    Участники Собрания утвердили следующие решения:

    1. Избрать Соню Аджини членом Совета директоров Компании до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г. и установить г-же Аджини вознаграждение в размере 67 500 евро в год за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании.
    2. Избрать Иосифа Иосифакиса членом Совета директоров Компании до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г. и установить г-ну Иосифакису вознаграждение в размере 67 500 евро в год за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании.

    В Совете директоров вновь избранные независимые директора заменят Инну Кузнецову и Ламброса Пападопулоса.

    С.Аджини – профессиональный юрист с 19-летним опытом, основательница и управляющий директор юридической фирмы Sonia Ajini & Co LLC и компании Ajilex Ltd, предоставляющей юридические консультации в области морского права. Она является директором и вице-президентом Кипрско-Словацкой бизнес-ассоциации и специальным агентом Либерийского морского регистра на Кипре, работала директором в нескольких советах директоров компаний, зарегистрированных на Кипре. С.Аджини окончила Университет Матея Бела в Словакии, где получила степень магистра и доктора права, в 2012 году также получила степень магистра в области морского права в Лондонском Университете Метрополитен, она – доцент коммерческого и судоходного права в Университете Центрального Ланкашира на Кипре, член Кипрской и Словацкой ассоциаций адвокатов.

    И.Иосифакис последние 20 лет занимал руководящие должности в области стратегического и финансового анализа и планирования, а также розничных продаж в телекоммуникационной отрасли. С 2008 по 2021 год работал в компании Cablenet Communication Systems PLC, с 2018 года – в должности заместителя генерального директора, до этого работал финансовым директором CNS Investments Group, занимал руководящие должности и был членом советов директоров в греческих и кипрских телекоммуникационных компаниях. Карьеру он начинал в PwC, где занимал различные позиции в сфере аудита и управленческого консалтинга. И.Иосифакис окончил Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса и Университет Сассекса (Великобритания), является членом Института директоров Англии.

    Фото: Global Ports


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.07.2022
    Топ-назначение в PIL
    Совет директоров Pacific International Lines (PIL) принял решение с 1 июля 2022 года назначить […]
    PILНазначения
    0
    17.03.2022
    На ВСК увеличили мощности по досмотру контейнеров
    Группа Global Ports модернизировала досмотровой комплекс терминала «Восточная Стивидорная Компания». В результате мощности для […]
    Global PortsВСКДосмотрТерминал
    0
    14.03.2022
    AMPT выходит из Global Ports
    Global Ports Investments сообщил, что компания и ее Совет директоров 11 марта 2022 года […]
    APM TerminalsGlobal PortsАкционеры
    0
    19.04.2022
    Global Ports сократил контейнерооборот в первом квартале 2022 на 2%
    Global Ports опубликовал основные операционные показатели по итогам первого квартала 2022 года.
    2022Global PortsКонтейнерооборот
    0
    29.06.2022
    Новые кандидатуры независимых директоров в Совет директоров Global Ports
    Global Ports объявил о созыве внеочередного Общего собрания акционеров компании 29 июля 2022 года […]
    Global PortsНазначенияСобрание акционеровСовет директоров
    0
    04.05.2022
    СУЭК назначил нового директора по логистике
    С 29 апреля 2022 года на пост директора по логистике АО «СУЭК» назначен Денис […]
    НазначенияСУЭК
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.07.2022 Hutchison Ports сократил оборот и прибыль за первое полугодие 2022
    28.07.2022 Прибалтика в TEU, H1 2022
    28.07.2022 Поезда Китай – Европа в демонстрационной зоне Китай – ШОС
    27.07.2022 Европейские торговые организации хотят пересмотра правил конкуренции в области контейнерных перевозок
    27.07.2022 Логистика в новых условиях — 3
    27.07.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне 2022
    Госрегулирование Показать всё
    29.07.2022 Упрощен порядок строительства пограничных пунктов пропуска
    27.07.2022 Россия диверсифицирует экспорт энергоресурсов
    25.07.2022 Российские продукты питания и удобрения все-таки выйдут на мировые рынки
    20.07.2022 Полтриллиона на поддержку транспортной отрасли
    19.07.2022 Д.Мантуров будет отвечать за отраслевые программы в судостроении
    18.07.2022 Увеличены квоты на вывоз подсолнечного масла
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти