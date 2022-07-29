Изменения в составе Совета директоров Global Ports

Global Ports Investments PLC сообщил о результатах внеочередного Общего собрания акционеров компании под председательством Артемиса Томаидеса.

Участники Собрания утвердили следующие решения:

Избрать Соню Аджини членом Совета директоров Компании до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г. и установить г-же Аджини вознаграждение в размере 67 500 евро в год за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании. Избрать Иосифа Иосифакиса членом Совета директоров Компании до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г. и установить г-ну Иосифакису вознаграждение в размере 67 500 евро в год за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании.

В Совете директоров вновь избранные независимые директора заменят Инну Кузнецову и Ламброса Пападопулоса.

С.Аджини – профессиональный юрист с 19-летним опытом, основательница и управляющий директор юридической фирмы Sonia Ajini & Co LLC и компании Ajilex Ltd, предоставляющей юридические консультации в области морского права. Она является директором и вице-президентом Кипрско-Словацкой бизнес-ассоциации и специальным агентом Либерийского морского регистра на Кипре, работала директором в нескольких советах директоров компаний, зарегистрированных на Кипре. С.Аджини окончила Университет Матея Бела в Словакии, где получила степень магистра и доктора права, в 2012 году также получила степень магистра в области морского права в Лондонском Университете Метрополитен, она – доцент коммерческого и судоходного права в Университете Центрального Ланкашира на Кипре, член Кипрской и Словацкой ассоциаций адвокатов.

И.Иосифакис последние 20 лет занимал руководящие должности в области стратегического и финансового анализа и планирования, а также розничных продаж в телекоммуникационной отрасли. С 2008 по 2021 год работал в компании Cablenet Communication Systems PLC, с 2018 года – в должности заместителя генерального директора, до этого работал финансовым директором CNS Investments Group, занимал руководящие должности и был членом советов директоров в греческих и кипрских телекоммуникационных компаниях. Карьеру он начинал в PwC, где занимал различные позиции в сфере аудита и управленческого консалтинга. И.Иосифакис окончил Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса и Университет Сассекса (Великобритания), является членом Института директоров Англии.

Фото: Global Ports