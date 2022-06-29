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Global Ports сократил контейнерооборот в первом квартале 2022 на 2%
29.06.2022

Новые кандидатуры независимых директоров в Совет директоров Global Ports


    • Global Ports объявил о созыве внеочередного Общего собрания акционеров компании 29 июля 2022 года на Кипре. В повестке дня – избрание новых членов Совета директоров.

    Напомним, ранее Global Ports сообщал о выходе из состава директоров компании Инны Кузнецовой и об отзыве своей кандидатуры Ламбросом Пападопулосом.

    Новые кандидаты на избрание – Соня Аджини и Иосиф Иосифакис. 

    С.Аджини – профессиональный юрист с 19-летним опытом, основательница и управляющий директор юридической фирмы Sonia Ajini & Co LLC и компании Ajilex Ltd, предоставляющей юридические консультации в области морского права. Она является директором и вице-президентом Кипрско-Словацкой бизнес-ассоциации и специальным агентом Либерийского морского регистра на Кипре, работала директором в нескольких советах директоров компаний, зарегистрированных на Кипре.

    С.Аджини окончила Университет Матея Бела в Словакии, где получила степень магистра и доктора права, в 2012 году также получила степень магистра в области морского права в Лондонском Университете Метрополитен, она – доцент коммерческого и судоходного права в Университете Центрального Ланкашира на Кипре, член Кипрской и Словацкой ассоциаций адвокатов.

    И.Иосифакис последние 20 лет занимал руководящие должности в области стратегического и финансового анализа и планирования, а также розничных продаж в телекоммуникационной отрасли. С 2008 по 2021 год работал в компании Cablenet Communication Systems PLC, с 2018 года – в должности заместителя генерального директора, до этого работал финансовым директором CNS Investments Group, занимал руководящие должности и был членом советов директоров в греческих и кипрских телекоммуникационных компаниях. Карьеру он начинал в PwC, где занимал различные позиции в сфере аудита и управленческого консалтинга.

    И.Иосифакис окончил Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса и Университет Сассекса (Великобритания), является членом Института директоров Англии.


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