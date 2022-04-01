Кадровые изменения в НМТП

Как сообщает ряд местных телеграм-каналов, стало известно, что с 29 марта по собственному желанию уволился первый заместитель генерального директора «Новороссийского морского торгового порта» Игорь Терентьев. Временно исполняет его обязанности Александр Лесняк.

С такой же формулировкой ушел со своего поста заместитель генерального директора– руководитель Единой коммерческой дирекции Юрий Сидельников. Его функции возложены на Евгения Новосельцева.

Сменился также руководитель в АО «Новорослесэкспорт». Вместо Дмитрия Корчнева с 30 марта генеральным директором предприятия назначен Максим Петрушин.

Официального сообщения со стороны НМТП на данный момент не опубликовано.