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Кадровые изменения в НМТП
01.04.2022

Кадровые изменения в НМТП


    • Как сообщает ряд местных телеграм-каналов, стало известно, что с 29 марта по собственному желанию уволился первый заместитель генерального директора «Новороссийского морского торгового порта» Игорь Терентьев. Временно исполняет его обязанности Александр Лесняк.

    С такой же формулировкой ушел со своего поста заместитель генерального директора– руководитель Единой коммерческой дирекции Юрий Сидельников. Его функции возложены на Евгения Новосельцева.

    Сменился также руководитель в АО «Новорослесэкспорт». Вместо Дмитрия Корчнева с 30 марта генеральным директором предприятия назначен Максим Петрушин.

    Официального сообщения со стороны НМТП на данный момент не опубликовано.


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