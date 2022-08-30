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Новый руководитель в Росморречфлоте
30.08.2022

Новый руководитель в Росморречфлоте

    • Руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) назначен Захарий Джиоев. Соответствующее распоряжение от 29 августа 2022 года №2458-р подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Андрей Лаврищев освобождён от этой должности в связи с выходом на пенсию, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    З.Джиоев родился в 1977 году в городе Ивантеевке Московской области. В 1998 году окончил Московский государственный университет, позже – Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова.

    В 1999-2010 годах работал на различных должностях в коммерческом секторе.

    В 2011 году пришёл на работу в Росморречфлот на должность заместителя начальника управления – начальника отдела экономического анализа, прогнозирования и согласования крупных сделок. В 2015 году возглавил управление экономики и финансов.

    С 2019 года З.Джиоев занимал должность заместителя руководителя Росморречфлота.

    Фото: SeaNews


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