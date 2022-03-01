Новый MD в Sealand

С 1 марта этого года Managing Director Sealand, внутриевропейского перевозчика в составе группы Maersk, назначена Аруна Хуссейн.

В Maersk А.Хуссейн пришла в 2000 году и работала в подразделениях, отвечающих за линейный бизнес и трейды в Пакистане и Великобритании, а затем в пакистанском офисе Damco.

В 2010 году она перебралась в Австралию, где несколько лет занимала должность регионального директора по цепочкам поставок и операциям американской Wayfair, специализирующейся на электронной торговле, а в 2016 году вернулась в Пакистан и в Damco на должность первого руководителя странового офиса, а затем была назначена Chief Operations Officer по Ближневосточному региону.