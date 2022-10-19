Четыре из пяти земснарядов Администрации «Обь-Иртышводпуть» поставили на прикол

Пять земснарядов ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» в преддверии завершения навигации 2022 года извлекли более 1 млн куб. метров грунта.

В настоящее время четыре из пяти земснарядов выведены из эксплуатации, сообщает пресс-служба Росморречфлота. Сейчас только «Иртышский-727» Омского района водных путей и судоходства продолжает вести работу на перекатах в целях обеспечения гарантированных габаритов судовых ходов.

Ранее в Тобольском районе водных путей и судоходства – филиале ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» – разоружили землесос «Ямал». Перед стартом этой навигации на судне провели технические работы, благодаря которым землесос может транспортировать разработанный грунт по плавучему грунтопроводу, в противовес отвалу грунта кулуарным способом, который судно выполняло ранее.

Данный способ транспортировки разработанного грунта применялся при разработке устьевого участка реки Хемпаёта – на газовом месторождении (прим. SeaNews: скорее всего, речь идет о месторождение Каменномысское-море, которое расположено в Обской губе Карского моря). По размеру запасов газа месторождение можно отнести к категории уникальных — около 555 млрд куб метров (по сумме категорий С1 и С2). Акватория месторождения отличается экстремальными условиями, создающими затруднения в работе экипажа, отмечают в Росморречфлоте.

Землесос «Иртышский-1020», приписанный к Ямало-Ненецкому окружному управлению водных путей и судоходства, почти в два раза перевыполнил план по дноуглублению, разработав 293 тыс. куб метров грунта вместо запланированных 147 тыс.

Землесос «Казым» закончил разработку перекатов в навигацию 2022 года и поставлен на горячую профилактику перед разоружением и выводом на зимний отстой. Многочерпаковый земснаряд «Иртышский-504» разооружен и поставлен на зимний отстой.

Фото: Росморречфлот