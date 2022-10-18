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Назначение в Росморречфлоте
18.10.2022

Назначение в Росморречфлоте

    • Заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта назначен Борис Ташимов. Соответствующее распоряжение от 14 октября 2022 года №3044-р подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    Б.Ташимов окончил Московский государственный институт международных отношений МГИМО (У) МИД России по специальности «мировая экономика» с присвоением квалификации «экономист-международник». Трудовую деятельность начал в 2007 году. С июля по октябрь 2011 года Б.Ташимов работал помощником члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Карачаево-Черкесской Республики, с октября 2011 по июль 2016 года последовательно занимал должности ведущего специалиста, эксперта, руководителя проектного направления, заместителя директора Дирекции по взаимодействию с инвесторами и организации проектного финансирования АО «Курорты Северного Кавказа».

    С июля 2016 года по июнь 2018 года Б.Ташимов работал заместителем директора по управлению государственным имуществом и инвестиционной деятельности Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», с 29 июня 2018 года был назначен на должность заместителя генерального директора по проектному управлению ФГУП «Росморпорт».

    Фото: «Росморпорт»


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