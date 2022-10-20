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В Тикси завершилась навигация
20.10.2022

В Тикси завершилась навигация

    • 18 октября морской порт Тикси принял последнее в эту навигацию судно – теплоход «Баренц», рейсом которого была завершена доставка грузов в 2022 году, сообщает ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики».

    Распоряжением за подписью исполняющего обязанности капитана морского порта Тикси в связи с наступлением неблагоприятных гидрометеорологических условий, не удовлетворяющих требованиям безопасности мореплавания и стоянки судов в морском порту Тикси, и началом устойчивого льдообразования установлено окончание периода навигации 2022 года в морском порту и его терминалах Быков мыс, устье реки Яна, Зеленый мыс с 00:00 мск 20 октября 2022 года.

    По данным Росморречлота, за период навигации 2022 года в морском порту Тикси и в его морских терминалах было оформлено 492 судозахода, из них в самом Тикси – 50, на терминале Мыс Быкова – 201, на терминале Устье реки Яна – 123, на терминале Зеленый мыс – 118. Проведено 13 инспекций государственного портового контроля.tiksi navigacija 2022g.1 Новости, Разное

    По итогам 2022 года общий грузооборот морского порта Тикси, включая морские терминалы, составил 670,8 тыс. тонн, в том числе выгружено было 336,3 тыс. тонн, погружено 145,5 тыс. тонн, перевалено транзитных грузов – 189,04 тыс. тонн.

    В числе прочего в навигацию 2022 года в Тикси было выгружено 175,3 тыс. тонн нефтепродуктов, 102,7 тыс. тонн угля, 58,3 тыс. тонн генеральных грузов.

    На суда было погружено 9,6 тыс. тонн нефтепродуктов, 133 тыс. тонн угля и 2,9 тыс. тонн генеральных грузов.

    По данным Росморречфлота, в навигацию 2019 года грузооборот составил 411 тыс. тонн, в 2020 году – 367 тыс. тонн, в 2021 году – 420 тыс. тонн.

    Фото: Росморречфлот

     


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