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В первом речном бассейне открылась навигация
23.03.2022

В первом речном бассейне открылась навигация

    • В Азово-Донском бассейне внутренних водных путей, первом из 15 речных бассейнов России, 22 марта открылась навигация 2022 года. Эта дата начала работы судоходных гидротехнических сооружений и средств навигационного оборудования в границах Азово-Донского бассейна, на 10 суток опережает прежний плановый срок начала навигации на Нижнем Дону, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Утром первый баржебуксирный состав «Угличанин» с баржей «Соть» (ООО СК «Ярбункер») зашел в границы бассейна (3121,0 км р. Дон) и проследовал в направлении п. Семикаракорск. Вслед за ним вошли теплоходы «Мидволга-1» и «Волгонефть-147» (ООО «Средне-Волжская СК») назначением на порт Калач-на-Дону.

    Гидротехнические сооружения Нижнего Дона, средства навигационного оборудования, технический флот и водный путь готовы обеспечить безопасный пропуск транспортных судов. В настоящее время продолжается набор бьефов Николаевского, Константиновского и Кочетовского гидроузлов при сниженном расходе воды в створе Цимлянской плотины.

    Водный путь в период с 22 марта по 31 марта в границах ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» открыт в соответствии с четвертой категорией внутренних водных путей без гарантированных габаритов судовых ходов с освещаемой навигационной обстановкой.

    Фото: сайт Росморречфлота


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