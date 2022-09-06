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Положительные тенденции на российском авторынке
06.09.2022

Положительные тенденции на российском авторынке


    • По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и коммерческих автомобилей в России за январь-август текущего года снизились на 60,7% и составили 41,5 тыс. единиц.

    На фоне ухода из России иностранных производителей автомобилей продажи в августе уменьшились на 62,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 41,7 тыс. единиц. В то же время относительно предыдущего месяца отмечается рост – на 28,6%. Отметим, что российский авторынок восстанавливается третий месяц подряд. Так, в июне продажи автомобилей на авторынке по сравнению с майским показателем выросли на 14,4%, в июле – на 16,8%.

    Chart by Visualizer

    За прошедший месяц в ТОП-5 лидеров по продажам легковых и коммерческих автомобилей в России произошли изменения.

    Первенство продолжает сохранять за собой Lada, которая в августе 2022 года в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года сократила продажи на 6,9% до 18,1 тыс. автомобилей.

    Вторую строчку в рейтинге по-прежнему занимает KIA, продажи которой в августе существенно упали — на 76,8% до 4 тыс. автомобилей.

    Китайский Haval поднялся на третью строчку рейтинга. За отчетный месяц автомобилей этой марки было продано порядка 3 тыс. – это на 26% больше, чем за август 2021 года.

    ГАЗ сохранил за собой четвертую строчку рейтинга, при этом продажи авто этой марки по итогам месяца сократились на 43,7% до 2,9 тыс. авто.

    На пятом место Hyundai с объемом продаж порядка 2,9 тыс. автомобилей – на 79,5% меньше, чем за август 2021 года.

    Chart by Visualizer

    В августе этого года почти по всем маркам автомобилей, продаваемых на российском рынке, наблюдается отрицательная динамика. Исключением являются китайские марки автомобилей, кроме упомянутого выше Haval – DFM (рост в 2,7 раза) и GAC (плюс 7%).


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