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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2022
29.08.2022

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2022


    • На прошлой неделе отмечено снижение ставок почти на всех исследуемых трейдах. Ставки на порты Южной Кореи поднялись.

    Так, ставки из Китая на порты Северной Европы понизились на 2,7%, ставки на порты Средиземноморья – на 2,8%.

    Ставки на порты западного побережья США опустились на 0,1%, на порты восточного побережья – на 2,5%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на 34 неделе года уменьшились на 10,1%, на Австралию и Новую Зеландию – на 2,8%.

    Ставки на Южную Америку снизились по сравнению с 33 неделей на 4,5%.

    На внутриазиатском трейде ставки на порты Японии снизились на 0,3%. Ставки на Южную Корею по сравнению с позапрошлой неделей, напротив, увеличились – на 4,1%.

    Chart by Visualizer

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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