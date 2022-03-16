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Грузооборот российских портов в феврале 2022 года в деталях
16.03.2022

Грузооборот российских портов в феврале 2022 года в деталях

    • Грузооборот всех морских портов России в феврале 2022 года увеличился на 3,8% относительно аналогичного месяца 2021 года и составил 67,3 млн тонн.

    Материал подготовлен с помощью online-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ (доступен по подписке).

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт, на который в феврале 2022 года приходилось 78,2% всего грузооборота, вырос на 2% до 52,6 млн тонн. В каботаже было перевалено 5,3 млн тонн (+14,8%). Импорт увеличился на 28,3% до 3,6 млн тонн. Транзит, напротив, сократился на 0,6% до 5,7 млн тонн.

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    Почти половина в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 29,1% (19,6 млн тонн) и 18,9% (12,7 млн тонн) соответственно. На уголь и кокс в феврале 2022 года приходилось 21,7%, или 14,6 млн тонн.

    Самая высокая динамика была в сегменте грузов на паромах, перевалка которых увеличилась на 54,3% до 327,4 тыс. тонн. Прочих генеральных грузов было обработано 680 тыс. тонн, на 47,5% больше, чем в феврале 2021 года. Оборот прочих насыпных грузов вырос на 46,2% до 478,8 тыс. тонн.

    Наиболее значительно, на 45,2% до 112,7 тыс. тонн снизился грузопоток металлолома. Перевалка зерна сократилась на 34,1% до 2,8 млн тонн, химического налива – на 18,7% до 77,6 тыс. тонн.

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    В феврале 2022 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 32,5% (21,8 млн тонн), Балтийский бассейн обработал 29,4%, или 19,8 млн тонн, на Дальневосточный, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 25,8% (17,3 млн тонн), 11,7% (7,9 млн тонн) и 0,7% (463,9 тыс. тонн) соответственно.

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