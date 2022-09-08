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«Это будет бомба»
08.09.2022

«Это будет бомба»


    • Беларусь прорабатывает возможность переориентации своего экспорты на порты Мурманской области. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

    «В нынешних условиях стратегическая тема — это переориентация части белорусских экспортных грузов, прежде всего калийных удобрений, в ваши порты. Да и не только калийных удобрений, — сказал А.Лукашенко. — Вы знаете, мы этим вопросом интересовались, притом в самом близком приближении. По всем вопросам меня информировали, и мы приняли решение, что будем сотрудничать в этом направлении с Мурманской областью, несмотря на то, что в настоящее время уже работаем в районе Санкт-Петербурга».

    По его словам, сотрудничество Беларуси и Мурманской области в сфере логистики поддерживает и российский президент: «Он мне задал вопрос: «Ты хочешь и в Мурманской области работать?» Я говорю: «Непременно. В одну корзину яйца не кладут». Говорит: «Мы очень в этом заинтересованы и поддерживаем», — рассказал глава Беларуси.

    Стороны уже достигли нужных договоренностей, но еще остаются вопросы, по которым необходимо определиться. Это касается в том числе стоимости доставки грузов железнодорожным транспортом.

    «Знаю, что это вопрос федерального правительства, но тем не менее. Если вы к этому подключитесь, мы быстрее решим этот вопрос. Принципиальные решения приняты. Будем в этом направлении работать. Северное направление значительно дополнит наше сотрудничество в сфере логистики с учетом Санкт-Петербурга. И я все-таки верю в то, что когда-то очень бурно будет развиваться северное направление через Северный Ледовитый океан в поставках грузов в азиатскую часть нашей планеты. Это будет бомба. Если у нас хорошо пойдет сотрудничество, мы серьезно можем добавить — миллионы тонн, чтобы развивать это направление», — отметил А.Лукашенко.

    Беларусь и Мурманская область развивают сотрудничество и по поставкам техники. «Сегодня конкурентов у нас в России практически нет: западные компании ушли из России. Даже если не ушли, они нам не конкуренты по цене-качеству», — заметил глава государства.

    «Все, о чем мы договоримся (а мы можем договориться по всем вопросам, наши возможности Вы знаете), я уверяю Вас, не глядя на всякие санкции и прочее, мы обязательно выполним», — заявил Александр Лукашенко.

    «Мы действительно сегодня фактически открываем новую историю взаимодействия. Действительно у нас есть все возможности перезагрузить, причем очень взаимовыгодно, наши отношения. Я очень благодарен Вам за то решение, которое Вы сегодня озвучили по логистике», — сказал Андрей Чибис.

    Фото: пресс-служба президента Беларуси


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