Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2022 года: снизалась перевалка угля и кокса

В феврале 2022 года грузооборот портов Арктического бассейна увеличился на 7,1% относительно показателя февраля 2021 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 1,1%, каботаж – на 18,6%. Импорт, напротив, снизился на 16,5%.

В феврале 2022 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 11,7%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона почти половина приходилась на нефть – 47%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (25%). Доля угля и кокса в феврале 2022 года составляла 10,7%.

Самая высокая динамика была в сегменте прочих навалочных грузов, перевалка которых выросла в 142,7 раза. Прочих генеральных грузов было обработано в 2,2 раза больше, чем в феврале 2021 года, оборот черных металлов вырос в 2,1 раза.

Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке угля и кокса (-22,4%), химических и минеральных удобрений (-11,1%), а также нефтепродуктов (-5,1%).

В феврале 2022 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 57,3%, Сабетта обработала 30,1%, на Варандей приходилось 7%.

Более подробная статистика грузооборота портов Арктического и других бассейнов доступна по подписке.