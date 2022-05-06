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Грузооборот российского транспорта, 3 месяца 2022: существенно снизились перевозки воздушным транспортом
06.05.2022

Грузооборот российского транспорта, 3 месяца 2022: существенно снизились перевозки воздушным транспортом


    • Объем перевозок грузов российским транспортом по итогам первых трех месяцев 2022 года составил порядка 1,72 млрд тонн. Это на 0,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    По данным Росстата, объем перевозок автотранспортом за 3 месяца этого года составил порядка 1,1 млрд тонн – на 1,2% больше, чем было перевезено за тот же период 2022 года.

    Перевозки железнодорожным транспортом по итогам отчетного периода 2022 года достигли 308,2 млн тонн. По сравнению с показателем января-марта прошлого года железнодорожные перевозки выросли на 0,3%.

    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 299,2 млн тонн, что ниже уровня января-марта прошлого года на 0,8%.

    В том числе объем прокачки газопроводным транспортом уменьшился на 8,9% (до 153,9 млн тонн), в то же время нефтепроводным увеличился – на 9,1% (до 133,7 млн тонн), нефтепродуктопроводным вырос – на 11,7% (до 11,6 млн тонн).

    Перевозки морским транспортом за 3 месяца текущего года составили 5,4 млн тонн – на 20,1% больше, чем годом ранее.

    Перевозки внутренним водным транспортом составили 6,2 млн тонн – на 6,8% меньше показателя 3 месяцев 2021 года.

    Объем перевозок воздушным транспортом составил 0,24 млн тонн. По сравнению с показателем 3 месяцев 2021 года перевозки воздушным транспортом сократились на 23,8%.

    В марте в сравнении с показателем предыдущего месяца выросли перевозки авто- и трубопроводным транспортом.

     

    Фото: «Перевозка 24»


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