Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2022 года в деталях
30.09.2022

Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2022

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.04.2022
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в марте 2022 года в деталях
    В марте 2022 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился относительно показателя марта 2021 года на 13,8%.
    Только для подписчиков
    2022Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    11.05.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 19 неделя 2022
    Разнонаправленная динамика по сравнению с предыдущей неделей
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    16.09.2022
    Контейнерооборот российских портов в августе 2022
    Контейнерооборот всех морских портов России в августе 2022 года снизился на 28,1% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2022КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    21.09.2022
    Российский экспорт средств для чистки зубов в страны ЕС, январь-июнь, 2022 года
    По данным Евростата, российский экспорт средств для чистки зубов (зубные пасты, зубной порошок) в […]
    20212022ЕвростатЛатвия
    0
    13.01.2022
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 2, 2022
    На 2 неделе 2022 года на рынке Балтийского региона наблюдается снижение ставок фрахта. Из-за […]
    Только для подписчиков
    2022БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    16.05.2022
    Контейнерооборот российских портов в апреле 2022 года
    Контейнерооборот всех морских портов России в апреле 2022 года снизился на 26,7% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года.
    Только для подписчиков
    2022КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.09.2022 Дальневосточные каботажные сервисы FESCO
    30.09.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2022
    29.09.2022 Контейнерные порты Турции, 8 месяцев 2022
    28.09.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2022
    28.09.2022 Ухань запустил мультимодальный маршрут в Чэнду
    27.09.2022 Загрузка второго каботажного рейса атомного контейнеровоза «Севморпуть» — 90%
    Госрегулирование Показать всё
    30.09.2022 Соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России
    30.09.2022 Президент подписал указ об ответных санкциях в сфере международных автомобильных грузоперевозок
    28.09.2022 Продлен сокращённый срок выдачи разрешений на отсрочку уплаты таможенных пошлин для импортёров
    26.09.2022 Заседание штаба по транспортно-логистическим коридорам
    26.09.2022 Правительство профинансирует строительство сухогрузов-контейнеровозов
    23.09.2022 Временная отмена весогабаритного контроля для перевозчиков товаров первой необходимости
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти