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Новый морской терминал построят в районе порта Тикси
26.09.2022

Новый морской терминал построят в районе порта Тикси


    • Для развития транспортного узла, удешевления северного завоза и ускорения реализации крупных инвестиционных проектов в арктических районах Якутии необходимо провести модернизацию морского порта Тикси, говорится в сообщении правительства республики Саха (Якутия).

    На прошлой неделе представители Минвостокразвития РФ и Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Федерального Собрания ознакомились с проектом модернизации порта Тикси.

    Проект предусматривает расширение границ порта и строительство нового глубоководного морского терминала в районе села Найба Булунского района, которое находится в 112 км от Тикси.tiksi Новости, Разное

    По словам главы республики Айсена Николаева, из-за изменения транспортных коридоров, в целом, по стране сейчас резко возрастает роль Северного морского пути.

    «Это скажется и на арктических территориях Якутии, в первую очередь, прилегающих к Северному Ледовитому океану — и с точки зрения безопасности страны, и с точки зрения логистики северного завоза, и с позиции реализации на этих территориях ряда проектов, в том числе, по освоению полезных ископаемых, — отметил А.Николаев. — Они все получают новый толчок для более интенсивного развития».

    По информации министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимира Сивцева, преимуществом данного места является защищённость от сгонных ветров и глубоководность, которая позволяет подходить к берегу морским судам с осадкой до 10 метров. Ежегодно в навигацию завозится порядка 2,7 млн тонн грузов, с использованием Северного морского пути перевозится 300 тыс. тонн грузов. «Строительство глубоководного порта в Булунском районе позволит увеличить грузооборот и завозить топливо, продукты, товары первой необходимости намного дешевле», — сказал он.

    «В настоящее время состояние арктической транспортной инфраструктуры характеризуется высоким износом. В последний раз углубление дна в районе Тикси проводилось в 80-е годы. Сейчас же у берегов моря Лаптевых и Северо-Восточного моря глубина достигает всего 4-5 метров», — отмечается в пресс-релизе.

    Фото: Василия Кононова/правительство республики Саха (Якутия)


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