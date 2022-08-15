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Начались работы по ремонтному дноуглублению в порту Сабетта
15.08.2022

Начались работы по ремонтному дноуглублению в порту Сабетта


    • Гидрографическое предприятие приступило к работам по ремонтному дноуглублению в порту Сабетта.

    Как сообщает пресс-служба предприятия, для выполнения работ привлечены два самоотвозных землесоса АО «Межрегионтрубопроводстрой». За 2022 год в ходе работ по ремонтному дноуглублению в морском порту Сабетта (исключая терминал «Утренний») планируется извлечь до 1 млн куб. метров грунта. Работы будут проводиться до октября.

    В 2021 году в морском порту Сабетта (исключая терминал «Утренний») в ходе ремонтного дноуглубления было извлечено более 800 тыс. куб. метров грунта.

    Второй объект, на котором Гидрографическое предприятие планирует провести ремонтное дноуглубление в этом году, – терминал «Утренний». Предприятие завершило капитальные дноуглубительные работы на этом терминале в 2021 году, в результате на подходном канале и в акватории терминала была достигнута глубина 15 м, хотя в начале работ на отдельных участках она не превышала 2-3 м. На «Утреннем»  планируется извлечь порядка 300 тыс. куб. метров грунта.

    «Ремонтные дноуглубительные работы представляют собой подчистку дна от наносов, проводимую для восстановления и поддержания глубин, созданных в ходе капитальных дноуглубительных работ. Это позволяет обеспечить безопасность мореплавания на подходных каналах и акватории порта», – поясняют в компании.

    Фото: «Гидрографическое предприятие»


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