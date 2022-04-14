Совещание по развитию Арктической зоны

13 апреля Владимир Путин провел в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации. Открывая совещание, президент определил его повестку: обеспечение северного завоза, развитие Северного морского пути, строительство железнодорожного Северного широтного хода, оборудование для арктических портов и терминалов и промышленных предприятий региона, строительство ледоколов, газовозов арктического класса и иных судов, а также защита окружающей среды.

Говоря о северном завозе, В.Путин предложил «подумать над тем, чтобы определить единого оператора в сфере морской доставки грузов северного завоза с использованием ледокольной проводки и в целом чётко обозначить координатора северного завоза, которым может стать одно из ведомств – со всеми полномочиями, разумеется, и ответственностью». «Арктика должна быть снабжена всеми необходимыми товарами и услугами, причём в полном объёме, – подчеркнул президент. – … Требуется оперативно подготовить перечень и график движения задействованных в завозе судов, обеспечить их приоритетный выход из портов, а также более активно использовать воздушный транспорт».

Активная стройка на объектах Северного широтного хода, по словам В.Путина, должна начаться уже в этом году. «Запуск этого проекта, – отметил он, – позволит в том числе разгрузить БАМ и Транссиб, и это принципиально важно с учётом переориентации на восток наших основных экспортных ресурсов».

Юрий Трутнев, заместитель председателя – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, председатель Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, обратился к главе государства с просьбой рассмотреть предложения о субсидировании процентных ставок по проектам с государственной поддержкой, которые реализуются в Арктике и по которым стоимость привлекаемых заимствований увеличилась из-за «действий недружественных стран». По его оценке, необходимый объём финансирования в 2022 году составляет 5,9 млрд рублей.

«Стратегической задачей, – подчеркнул Ю.Трутнев, – является создание на базе Северного морского пути нового глобального транспортного коридора. Основной объём перевозки по Северному морскому пути до 2024 года должны обеспечить четыре компании: «НОВАТЭК», «Газпромнефть», «Роснефть» и «Северная звезда». При выполнении этими компаниями планов объём перевозки по СМП до 2030 года превысит 200 млн тонн». Для обеспечения судоходства по трассе СМП на российских верфях строится четыре атомных ледокола, в том числе уникальный ледокол «Лидер», напомнил он. «До 2030 года необходимо построить ещё шесть ледоколов, четыре из них планируется построить за внебюджетные средства».

«С 2025 года компания «Росатом» запустит регулярную транзитную линию, что позволит увеличить объём международного транзита к 2030 году до 30 млн тонн. В части развития портовой инфраструктуры ведётся строительство четырёх терминалов в акватории Северного морского пути с общим объёмом инвестиций более 300 млрд рублей до 2030 года», – рассказал Ю.Трутнев. А в августе этого года Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с «Росатомом» запускает регулярную каботажную линию между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Рейсы будет выполнять лихтеровоз «Севморпуть». «Это позволит снизить стоимость перевозки грузов, необходимых для инвестиционных проектов, а также поможет в обеспечении северного завоза», – отметил Ю.Трутнев. Он выразил готовность оперативно подготовить предложения по субсидированию процентной ставки по северному завозу.

Подводя итоги совещания, В.Путин, сказал: «Прежде всего считаю необходимым утвердить сводный план развития Северного морского пути на период до 2035 года, чтобы обеспечить надёжную, безопасную перевозку грузов по этой важнейшей транспортной магистрали – по Северному морскому пути».

«Я прошу Правительство учесть в плане следующие задачи. Первое. Чётко обозначить долгосрочный перспективный грузопоток по Северному морскому пути, указав здесь конкретные инвестиционные проекты, обязательства грузоотправителей по объёмам грузопотока, потому что от этого мы должны и инфраструктурой заниматься, а также размер и номенклатуру необходимого ледокольного флота – сейчас только что все коллеги практически об этом и говорили. Но не только ледокольного – … – нам нужно, конечно, думать и о тех судах, которые будут работать, за ледоколами будут ходить. Эти 132 судна, по-моему, которые я назвал, об этом тоже, конечно, нужно подумать уже сейчас. И от этого, от объёма перевозок, будет зависеть и план по обновлению флота».

«Следует чётко зафиксировать сроки и объёмы поставок судов ледокольного флота, грузовых судов арктического класса, – о чём я сказал, сроки нужно обозначить, – а также комплектующего оборудования, которое необходимо для их строительства. С учётом этого предусмотреть меры по модернизации и расширению производственных мощностей наших судостроительных предприятий. На ремонт тоже нужно отреагировать…».

«Второе. В сводном плане развития Севморпути необходимо предусмотреть строительство и содержание аварийно-спасательного флота и комплексных аварийно-спасательных центров МЧС. Мы сегодня об этом не говорили практически, но это очень важная задача. Я знаю, упоминалось о вертолётной группировке и так далее, но этого, конечно, недостаточно, это отдельная тема. Прежде всего, конечно, думать об этом нужно в местах реализации наиболее важных, масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов».

«Третье. По всем мероприятиям сводного плана должны быть определены объёмы и источники финансирования, причём предметно, как говорится, с разбивкой по годам».

«Далее. Мы уже говорили, что задача особой важности – это полное и своевременное обеспечение северного морского завоза. Прошу разработать специальный федеральный закон о северном завозе. Закон должен отразить все аспекты, начиная от определения перечня грузов завоза и обеспечения их транспортировки до планирования, реализации и контроля за исполнением всех этих мероприятий. Одновременно следует модернизировать существующие и формировать новые транспортные коридоры с использованием Севморпути и прилегающих к нему акваторий».

«Что касается реализации инвестиционных проектов в Арктике, то здесь прошу активно задействовать механизмы государственной поддержки, в том числе в рамках так называемой Фабрики проектного финансирования, а также рассмотреть вопрос распространения льгот, которыми пользуются резиденты Арктической зоны России, на проекты уже действующих здесь компаний, – ясно, что вопросов здесь много, и стоимость, сейчас об этом говорили, не буду повторять, – тем самым дав им возможность наращивать свои мощности, расширять производство. Прошу проработать вопрос о порядке предоставления таких льгот», – сказал президент.

Скрин: пресс-служба Кремля