На Енисее завершена модернизация средств навигационного оборудования

ФГУП «Гидрографическое предприятие» завершило модернизацию средств навигационного оборудования (СНО) на одном из самых оживленных участков судоходства Севморпути — реке Енисей.

Как сообщает пресс-служба предприятия, новыми программно-аппаратными комплексами оснащены 18 береговых знаков и 40 плавучих предостерегательных знаков (буев) на участке реки Енисей от мыса Сопочная Карга до Дудинского морского порта. При помощи нового оборудования можно проводить удаленный мониторинг работы СНО: определять геолокацию и уровень заряда батарей, координаты смещения, деформацию, наклон. Это позволяет оперативно выявлять и устранять неисправности в работе СНО.

Буи с новым оборудованием эксплуатируются в летне-осеннюю навигацию, а береговые знаки — круглый год. «После завершения опытной эксплуатации мы планируем продолжить работы по модернизации СНО на Енисее и других судоходных участках акватории», — рассказал главный инженер Гидрографического предприятия Андрей Олейников.

Сбор данных организован следующим образом: собранная информация передается от буя к бую по радиоканалу, сводится на береговых знаках, а затем по спутниковому каналу связи передается в петербургский офис «Гидрографического предприятия».

Фото: «Гидрографическое предприятие»