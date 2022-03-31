Утвержден план навигационно-гидрографического обеспечения на Севморпути

Госкорпорация «Росатом», по согласованию с Федеральным агентством морского и речного транспорта, утвердила план навигационно-гидрографического обеспечения в акватории Северного морского пути, в акваториях морских портов, расположенных на побережье акватории Севморпути, и на подходах к ним на 2022 год, сообщает пресс-служба Росатома.

Согласно документу, общий объем исследований в акватории СМП составит 45,2 тыс. линейных км за год. Наибольший объем исследований планируется выполнить в море Лаптевых.

«В 2021 году была проведена съемка 41,5 тыс. линейных километров, тем самым ФГУП «Гидрографическое предприятие» выполнило рекордный в истории современной России объем исследований акватории Севморпути. Несмотря на сложные гидрометеорологические и ледовые условия навигации прошлого года, в части гидрографических работ план был выполнен на 102,5%», – говорится в сообщении.

«Для прохождения крупнотоннажных судов по Севморпути существует две высокоширотные трассы: основная и альтернативная. Выбор трассы осуществляется исходя из ледовой обстановки. Основная трасса начинается от пролива Карские Ворота, проходит через пролив Вилькицкого, огибает с севера остров Котельный и заканчивается в Беринговом проливе. Альтернативная трасса начинается от северной части архипелага Новая Земля и проходит севернее основной трассы. Кроме того, существуют дополнительные альтернативные участки судоходных маршрутов. Например — южнее острова Котельный, через пролив Санникова. Информация о глубинах на некоторых участках маршрутов не обновлялась с советских времен, поэтому мы проводим новые исследования», — пояснил начальник отдела комплексной гидрографической экспедиции ФГУП «Гидрографическое предприятие» Михаил Ращупкин.

В плане навигационно-гидрографического обеспечения на 2022 год также значится выполнение мероприятий по обеспечению непрерывной работы средств навигационного оборудования в акватории Севморпути и эксплуатация контрольно-корректирующих станций.

Фото: Росатом