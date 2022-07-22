Новый автомобильный въездной комплекс на ВСК

«Восточная Стивидорная Компания» вводит в эксплуатацию новый автомобильный въездной комплекс (АВК), соединяющий терминал с дорогой Артем – Находка – порт Восточный. Как сообщили SeaNews в компании, новый объект в сочетании с примыкающей дорожной инфраструктурой позволит терминалу обрабатывать до 900 грузовых автомобилей в сутки, что соответствует около 340 тыс. TEU в год.

«Расширение автомобильных мощностей является последовательным шагов в развитии дальневосточного терминала Global Ports как стратегического звена логистических цепочек для импорта и экспорта грузов. Запуск нового въездного комплекса даст возможность в 10 раз нарастить пропускную способность ВСК по приему-выдаче контейнеров автотранспортом. Это обеспечит еще более эффективную обработку грузов и будет способствовать развитию международного транспортного коридора Приморье-1 между северными провинциями Китая и портами Приморского края», – отметил генеральный директор Global Ports Альберт Лихолёт.

Новый въездной комплекс включает в себя инфраструктуру пункта пропуска через государственную границу, в том числе здания для сотрудников государственных контрольных органов и служб безопасности терминала, крытую зону досмотра и открытую парковку для легковых и грузовых автомобилей, пешеходные галереи для безопасного прохода к административным корпусам над железнодорожными путями и проезжей частью. Комплекс оснащен современными системами безопасности, контроля доступа, видеонаблюдения.

Въездной комплекс примыкает к автодороге Артем – Находка – порт Восточный и соединен с магистральной дорожной сетью новым путепроводом через железнодорожные пути станции Находка-Восточная. Автомобильный виадук построен за счет средств федерального бюджета в рамках проекта «Развитие транспортного узла Восточный – Находка (Приморский край)».

Объем инвестиций Global Ports в строительство автомобильного въездного комплекса и сопутствующую реконструкцию инфраструктуры терминала составил более 350 млн рублей. Всего за последние более пяти лет в рамках программы комплексной модернизации терминала инвестиции в обновление инфраструктуры и парка спецтехники превысили 4,3 млрд рублей. В рамках инвестиционной программы группа продолжит модернизировать причальный фронт ВСК для приема судов большей вместимости, развитие железнодорожной инфраструктуры, обновление парка перегрузочной техники и оборудования терминала, отметили на ВСК.

Фото: ВСК