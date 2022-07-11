DCT Gdansk выбрал подрядчика строительства третьего терминала

DCT Gdansk, оператор одноименного контейнерного терминала в порту Гданьск, подписал контракт на строительство третьего глубоководного (так называемый проект T3). По информации компании, тендер выиграл консорциум в составе Budimex S.A. и Dredging International NV.

В рамках проекта предусмотрено создание причальной стенки длиной 717 м с глубиной 17,5 м и тыловой площадки 36,5 га, а также покупку 7 новых причальных перегружателей, способных обрабатывать самые большие из существующих контейнеровозов и 20 полуавтоматических кранов RMG.

Начать работы намечено в сентябре этого года. В коммерческую эксплуатацию новый терминал планируется запустить к середине 2024 года, полное завершение проекта предполагается во втором квартале 2025 года.

На первом этапе новый терминал позволит увеличить пропускную способность DCT Gdansk на 1,7 млн TEU до 4,5 млн TEU в год. Полная реализация проекта сделает DCT Gdansk крупнейшим контейнерным терминалом Европы, подчеркнули в компании.

Фото: DCT Gdansk