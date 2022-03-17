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Новороссийский комбинат хлебопродуктов занялся архитектурой
17.03.2022

Новороссийский комбинат хлебопродуктов занялся архитектурой

    • В начале прошлого месяца ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» объявило конкурс в электронной форме на реконструкцию элеватора. Название конкурсного лота: «Выполнение комплекса работ по разработке документации для проведения строительства, реконструкции и капитального ремонта: объекта культурного наследия с приспособлением под современное использование «Элеватор – один из крупнейших в мире, 1894г. инженер С.И.Кербедз», объекта «Административно-бытовое здание ПАО «НКХП» расположенное по улице Жуковского», объекта «Капитальный ремонт мастерской, библиотеки, столовой, клуба и котельной (инв. №312, №335.1.1 и №335.1.2)» с созданием единого архитектурного ансамбля из реставрируемых, вновь возводимых и существующих объектов ПАО «НКХП». Участвовать в конкурсе могли только субъекты малого и среднего предпринимательства.

    По документам госзакупки, начальная (максимальная) цена договора составляет 46,3 млн рублей (46 260 000 рублей), включая все налоги (в т.ч. НДС), сборы и обязательные платежи. Дата рассмотрения первых частей заявок было назначено на 22 февраля, вторых частей заявок- 24 февраля и подведение итогов также 24 февраля этого года.

    Проект предусматривает создание единого архитектурного ансамбля из реставрируемых, существующих и строящихся объектов ПАО «НКХП».

    Основой для создания единого архитектурного ансамбля с архитектурно-художественной подсветкой фасадов является здание элеватора №3 (красный), построенное по последнему слову науки и техники конца XIX века по проекту русского инженера путей сообщения Станислава Кербедза и введенное в эксплуатацию в 1893 году.

    Согласно протоколу, комиссии было предоставлено коллективные заявки от трех групп компаний – ООО «ПСК «ПроектСтройСервис» (лидер), ООО «РусИнтеКо» и ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность; ООО «ЮГ-ПИ» (лидер), ООО «ЮгСтройСервис»; ООО «Мосгипропроект» (лидер), ООО «Юг-Рост-НТД». Однако у двух первых групп компаний заявки на участие в конкурсе не соответствовали требованиям. 

    В результате закупочная комиссия ПАО «НКХП» постановила: «вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «НКХП» вопрос о даче согласия на совершение сделки, связанной с заключением между ПАО «НКХП» и ООО «Мосгипропроект» договора на выполнение комплекса работ по разработке документации для проведения строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта».

    Московская компания «Мосгипропроект» готова оказать услуги за 39,35 млн рублей, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи. Срок исполнения договора – 9 месяцев.

    Фото: «НКХП»


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