ZIM подписал контракт с Shell на поставку СПГ

ZIM подписал 10-летний контракт с Shell на поставку сжиженного природного газа для бункеровки 10 контейнеровозов, зафрахтованных у Seaspan. Стоимость контракта оценивается в 1 млрд долларов, сообщили SeaNews в ZIM.

Сдача судов в эксплуатацию планируется поэтапно на период с 2023 по 2024 год. Суда будут задействованы на сервисах ZIM на маршрутах между Китаем, Кореей, восточным побережьем США и странами Карибского бассейна.

«Наш флот на СПГ растет. Это позволит ZIM быть более экологичным и экономичным перевозчиком, а нашим клиентам – сократить свой углеродный след», – отметили в компании.