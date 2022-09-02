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ZIM подписал контракт с Shell на поставку СПГ
02.09.2022

ZIM подписал контракт с Shell на поставку СПГ


    • ZIM подписал 10-летний контракт с Shell на поставку сжиженного природного газа для бункеровки 10 контейнеровозов, зафрахтованных у Seaspan. Стоимость контракта оценивается в 1 млрд долларов, сообщили SeaNews в ZIM.

    Сдача судов в эксплуатацию планируется поэтапно на период с 2023 по 2024 год. Суда будут задействованы на сервисах ZIM на маршрутах между Китаем, Кореей, восточным побережьем США и странами Карибского бассейна.

    «Наш флот на СПГ растет. Это позволит ZIM быть более экологичным и экономичным перевозчиком, а нашим клиентам – сократить свой углеродный след», – отметили в компании.


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