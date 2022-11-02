Первый в мире контейнеровоз, оснащенный топливным танком для СПГ из высокомарганцевой стали

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) поделилась видео установки топливного танка для СПГ из стали с высоким содержанием марганца на контейнеровоз вместимостью 24 тыс. TEU с двухтопливным двигателем.

DSME работала с ведущим сталелитейным заводом Южной Кореи, POSCO, над развитием производства резервуаров из стали с высоким содержанием марганца, которая дешевле, чем существующие материалы.

Высокомарганцевая сталь привлекает внимание судостроителей как материал нового поколения для изготовления грузовых трюмов и топливных танков, выдерживающий воздействие сжиженного природного газа при криогенной привлекает внимание как материал нового поколения для грузовых трюмов СПГ.

В июне этого года Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering размещала видео установки топливного СПГ-танка из высокомарганцевой стали на танкер VLCC.

Видео: DSME