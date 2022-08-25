Восстановительные работы на СПГ-терминале в США затягиваются

Американский СПГ-терминал Freeport LNG возобновит работу в ноябре этого года. Как сообщает Freeport LNG, компания завершила детальный анализ альтернативных вариантов возобновления работы завода по сжижению газа после инцидента 8 июня и разработала план частичного восстановления операций.

При этом Freeport LNG уточняет, что на ход восстановительных работ могут повлиять строительные риски. Тем не менее, по плану компании первые производственные операции могут начаться в начале-середине ноября с тем чтобы к концу ноября увеличить объемы до устойчивого уровня не менее 2 млрд куб. футов в день, что составляет более 85% экспортных мощностей завода.

План восстановительных работ предусматривает использование для погрузки СПГ второго причала терминала Freeport LNG. А в марте следующего года компания ожидает, что причал выйдет на 100% загрузку.

Freeport LNG заключила контракт для выполнения работ по проектированию, закупкам и реконструкции, необходимых для реализации усилий по восстановлению завода и терминала с Kiewit Energy Group Inc.

Напомним, 8 июня этого года на заводе Freeport LNG произошли взрыв и пожар. По первоначальному плану Freeport LNG должен был восстановить производство через три недели после происшествия. Freeport LNG обеспечивает около 20% объемов производства СПГ в США. Основными клиентами компании являются британская BP, французская TotalEnergy, японские Jera и Osaka Gas и корейская SK E&S.

Фото: Freeport LNG