К 2030 году Россия поставит 100 млрд куб. м газа в восточном направлении

К 2030 году Россия может поставить в восточном направлении порядка 100 млрд куб. м газа. Об этом 13 октября заявил заместитель председателя правительства Александр Новак в ходе второго дня Российской энергетической недели. Он обозначил маршруты поставок российских энергоресурсов в условиях внешнего давления и долгосрочные планы развития в парадигме импортозамещения.

«России нужно развивать инфраструктуру для поставок полезных ископаемых на те рынки, где они востребованы», – цитирует пресс-служба правительства А.Новака. Он подчеркнул, что европейские политики своими недальновидными решениями наказывают своё население, отказываясь от надёжных поставок российских энергоресурсов, но спрос на них есть. Так, страны АТР, Индия и Пакистан заинтересованы в увеличении закупок газа.

Как отметил А.Новак, Россия планирует поставить 22 млрд куб. м газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» в 2023 году, а к 2027 году выйти на плановый уровень в 38 млрд куб. м. По его словам, в долгосрочных планах России – развитие СПГ-мощностей, нефтегазоперерабатывающих производств, сети АЗС на газомоторном и СПГ-топливе, модернизация НПЗ и расшивка портовой инфраструктуры для расширения географии поставок нефти и нефтепродуктов.

Ещё одно направление – это рост производства СПГ. «Сегодня мы производим 30 млн тонн за счёт «Сахалина-2» и «Ямал СПГ», в ближайшие годы в планах рост производства СПГ до 64 млн тонн в год, а глобально после 2030 года – выход на 100 млн тонн производства СПГ в год, что дополнительно даст возможность поставлять газ потребителям в любой точке мира», – сказал вице-премьер. После 2030 года Россия может поставить в восточном направлении порядка 100 млрд куб. м газа.

Он также обозначил такие приоритеты как импортозамещение технологий по производству СПГ и строительство танкерного флота.

Фото пресс-служба правительства РФ