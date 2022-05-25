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Импорт и экспорт Китая, 4 месяца 2022 года
25.05.2022

Импорт и экспорт Китая, 4 месяца 2022 года

    • По итогам января-апреля этого года внешнеторговый оборот Китая составил 1,98 трлн долларов – на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

    Экспорт из Китая по итогам 4 месяцев этого года вырос на 12,5% до порядка 1,1 трлн долларов, импорт увеличился на 7,1% до 881,4 млрд долларов.

    По данным главного таможенного управления КНР, в апреле по сравнению с апрельским показателем прошлого года внешнеторговый оборот Китая увеличился на 2,1% и составил 496,1 млрд долларов. 

    Экспорт по итогам отчетного месяца поднялся на 3,8%  и достиг 273,6 млрд долларов. В то же время импорт в КНР сохранился на уровне апреля прошлого года и составил 222,4 млрд долларов.


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