Импорт и экспорт Китая, 4 месяца 2022 года

По итогам января-апреля этого года внешнеторговый оборот Китая составил 1,98 трлн долларов – на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт из Китая по итогам 4 месяцев этого года вырос на 12,5% до порядка 1,1 трлн долларов, импорт увеличился на 7,1% до 881,4 млрд долларов.

По данным главного таможенного управления КНР, в апреле по сравнению с апрельским показателем прошлого года внешнеторговый оборот Китая увеличился на 2,1% и составил 496,1 млрд долларов.

Экспорт по итогам отчетного месяца поднялся на 3,8% и достиг 273,6 млрд долларов. В то же время импорт в КНР сохранился на уровне апреля прошлого года и составил 222,4 млрд долларов.