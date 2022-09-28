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Ухань запустил мультимодальный маршрут в Чэнду
28.09.2022

Ухань запустил мультимодальный маршрут в Чэнду


    • 26 сентября в китайском Ухане отправлен первый мультимодальный грузовой поезд в Чэнду, сообщает пресс-служба правительства провинции Хубэй.

    Как отмечается в сообщении, после начала в августе прошлого года строительства второй фазы расширения порта Уханя Янлуо, включающее развитие мультимодальных перевозок река — ж/д, теперь товары, отправленные со всего мира, могут прибывать в Ухань по реке Янцзы, а затем из района порта отправляться грузовыми поездами Китай-Европа.

    Новый мультимодальный сервис позволит грузовым поездам Ухань — Чэнду прибывать в пункт назначения менее чем за 2 дня, что значительно быстрее, чем было при прежнем сообщении.

    Отметим, что Янлуо является крупнейшей портовой зоной, входящей в состав Нового порта Ухань на реке Янцзы. Порт в Ухане является портом внутреннего трансшипмента на пути в Шанхай для контейнерных судов из других регионов Китая, таких как Хунань, Сычуань, Чунцин, Гуйчжоу и Шэньси.

    По информации Министерства транспорта КНР, в январе-июле 2022 года перевалка контейнеров через Ухань выросла на 14,6% и составила 1,6 млн TEU.

    Фото: Синьхуа


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