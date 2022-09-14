Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-феврале 2022 года
14.09.2022

TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-июле 2022


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.06.2022
    TOP-15 морских контейнерных портов Китая в январе-мае 2022
    По данным Министерства транспорта КНР, в январе-мае 2022 года контейнерооборот всех портов Китая, в […]
    Только для подписчиков
    2022КитайКонтейнерооборотморские порты
    0
    27.06.2022
    «Game is over»
    Санкционная политика и контрсанкционная политика привели к последствиям, которые, может быть, даже никто и […]
    2022А.МиллерГазпромПМЭФ
    0
    23.06.2022
    Наши на Shipping.Ru
    Самые свежие статданные и прогнозы – в докладе. Сморите видео выступления.
    2022Viva ConsultВидеоКонтейнерный рынок
    0
    29.07.2022
    Hutchison Ports сократил оборот и прибыль за первое полугодие 2022
    Выручка увеличилась
    2022HutchisonКонтейнерооборотФинансы
    0
    05.05.2022
    TOP-5 терминалов по обороту рефгрузов в первом квартале 2022
    В первом квартале 2022 года объем перевалки неконтейнерных рефгрузов в морских портах России увеличился на 3,1%.
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    24.06.2022
    О санкционной запутанности
    А.Миллер об истории с турбиной для «Северного потока - 1» и канадским заводом Siemens
    2022А.МиллерГазпромПМЭФ
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.09.2022 TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-июле 2022
    13.09.2022 Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2022
    13.09.2022 «Дело» стало владельцем 61,5% Global Ports
    12.09.2022 Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2022: растут перевозки строительных грузов
    12.09.2022 TOP-15 морских контейнерных портов Китая в январе-июле 2022
    12.09.2022 Лидеры Финляндии, 8 месяцев 2022
    Госрегулирование Показать всё
    13.09.2022 Курсы по подготовке специалистов в сфере ДОПОГ
    13.09.2022 Обновлена Стратегия агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов
    12.09.2022 Россия, Азербайджан и Иран подписали декларацию о развитии транспортного коридора «Север – Юг»
    08.09.2022 Совещание по Новороссийскому транспортному узлу
    02.09.2022 Ограничен личный прием граждан в Балтийской таможне
    02.09.2022 В.Путин пообещал перебросить свободные суда с Черного моря на Балтику
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти