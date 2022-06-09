Остановка СПГ-терминала в США приведет к сокращению поставок в Европу

Американский СПГ-терминал Freeport LNG будет закрыт как минимум на три недели из-за взрыва на заводе, производящем сжиженный газ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на компанию.

Freeport LNG обеспечивает около 20% объемов производства СПГ в США. Ранее сообщалось, что взрыв и пожар на заводе Freeport LNG произошли 8 июня в 11-40 по местному времени. В настоящее время идет расследование происшествия. По информации Береговой охраны США, акватория, прилегающая к терминалу, закрыта для судоходства на две мили к востоку и на две мили к западу от Freeport LNG.

Инцидент вызвал падение оптовых цен на газ в США, так как трейдеры опасались, что остановка приведет к снижению внутреннего спроса. В Европе цены на газ выросли на одну пятую из-за опасений, что сокращение поставок из США приведет к стрессовой ситуации на рынке, который и без того испытывает трудности из-за сокращения поставок из России.

По словам директора по глобальному газу и СПГ исследовательской компании Rapidan Energy Алекса Мантона, которого цитирует Reuters, три недели – это значительный перерыв в производстве на крупнейшем американском предприятии, остановка выведет с рынка не менее 1 млн. тонн СПГ. «Это будет означать одно: дефицит. Конкуренция за спотовый СПГ приведет к росту мировых цен на СПГ», – сказал он.

В Европе базовый контракт на газ на первый месяц на голландском хабе TTF вырос на 12,6% до 88,70 евро за мегаватт/час (МВтч) в ходе утренней торговли, пишет Reuters. В Британии цены на газ также подскочили: контракт на следующие сутки вырос на 22,1% до 105 пенсов за BTU (британскую тепловую единицу). Однако позднее ажиотаж несколько спал, и рост цен составил 5-11%.

Основными клиентами Freeport LNG являются британская BP, французская TotalEnergy, японские Jera, Osaka Gas и корейская SK E&S.

Фото: Freeport LNG