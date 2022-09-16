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Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 6 месяцев 2022
16.09.2022

Экспорт алмазов из РФ в страны ЕС, январь-июнь 2022


    • По данным Евростата, российский экспорт алмазов обработанных или необработанных, но неоправленных или незакрепленных, составил за январь-июнь 2022 года в денежном эквиваленте 1,13 млрд евро. Это на 20,2% больше показателя за аналогичный период 2021 года – 0,94 млрд евро.

    Поставки обработанных и необработанных алмазов за январь, февраль, март, май 2022 и 2021 года были практически в одинаковых денежных объемах и не показали ни отрицательную, ни положительную динамику.

    Апрель показал падение на 20% к прошлогоднему показателю – с 180,4 млн евро до 143,8 млн евро. В июне на обработанные и необработанные российские алмазы в Евросоюзе потратили более чем в два раза больше, чем в июне 2021 года – 393,8 млн евро против 175,9 млн евро в июне 2021 года. Причем все драгоценные камни угли в Бельгию. Кроме нее, алмазы в июне закупила Литва, но на мизерную сумму – 3,9 тыс. евро.

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    По данным Евростата, Бельгия в этом году является самым крупным и практически единственным импортером российских обработанных и необработанных алмазов. На постоянной основе российские алмазы ранее закупала Ирландия. Однако поставки в эту страну в январе-июне 2022 года рухнули в шесть раз по отношению к аналогичному периоду 2021 года – с 284,5 тыс. евро до 42,2 тыс. евро.


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