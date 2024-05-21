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Приостановлено действие временного запрета на экспорт бензина
21.05.2024

Приостановлено действие временного запрета на экспорт бензина

    • Правительство приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Вместе с тем ограничения сохраняются на период с 1 июля по 31 августа. Постановление об этом от 17 мая 2024 года №617 подписано, сообщается на сайте правительства РФ.

    Решение принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями из‑за затоваривания автомобильным бензином, а также необходимости освобождения портов от объёма топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного непосредственными производителями после введения ограничений.

    Временный запрет на экспорт бензина действует в России с 1 марта 2024 года. Он был введен в целях поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного в том числе с весенними полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

    Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 29 февраля 2024 года №243.

    Постановление вступило в силу с момента опубликования.


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