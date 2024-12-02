Временное ограничение на экспорт бензина продлено

Временный запрет на экспорт бензина, введенный до конца 2024 года, продлен по 31 января 2025 года. Соответствующее постановление правительства РФ от 28 ноября 2024 года №1661 опубликовано на сайте правительства РФ.

Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 13 августа 2024 года №1074.