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Новое ограничение на вывоз бензина
14.08.2024

Новое ограничение на вывоз бензина

    • С 1 сентября по 31 декабря 2024 года в России снова будет действовать временное ограничение на экспорт бензина. Постановление об этом опубликовано на сайте правительство РФ. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    Ограничение не будет распространяться в том числе на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая с государствами – членами Евразийского экономического союза, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.

    Сейчас в России действует временный запрет на экспорт бензина, введенный правительством с 1 марта по 31 августа 2024 года. С 20 мая и до конца июля действие запрета приостанавливалось в связи с насыщением внутреннего рынка автомобильным бензином и для недопущения снижения объёмов переработки нефти отдельными предприятиями.


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