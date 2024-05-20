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В РФ вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
20.05.2024

В РФ вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

    • В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    Согласно постановлению от 17 мая 2024 года №611, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, ограничение будет действовать шесть месяцев – с 20 мая по 20 ноября 2024 года.

    На время действия ограничений из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны.

    Запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 г в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту.

    Аналогичные ограничения действовали с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года, до этого – с 20 марта по 20 сентября 2023 года. Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов, и привлекать значительные объёмы вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в переработку и производство драгоценных металлов.


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