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«Рускон» запустил новый сервис из Китая
21.05.2024

«Рускон» запустил новый сервис из Китая

    • «Рускон», входящий ГК «Дело», запустил регулярные перевозки импорта по железной дороге из Китая в Москву.

    Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», контейнеры в составе регулярного поезда следуют по маршруту со станции Сиань (провинция Шэньси) в Китае до станции Кресты Московского региона.

    Транзитное время составляет 20-25 суток. Частота отправок – два поезда в месяц с перспективой увеличения до четырёх.

    Сервис ориентирован на широкую номенклатуру грузов. Первый состав доставил контейнеры с товарами крупных китайских автопроизводителей, народного потребления и химической продукцией

    По словам вице-президента «Рускона» Андрея Чернышёва, новый сервис станет дополнением к существующей линейке маршрутов и позволит предложить больше возможностей для гибкого планирования перевозок.

    Фото: ГК «Дело»


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