«Рускон» запустил новый сервис из Китая

«Рускон», входящий ГК «Дело», запустил регулярные перевозки импорта по железной дороге из Китая в Москву.

Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», контейнеры в составе регулярного поезда следуют по маршруту со станции Сиань (провинция Шэньси) в Китае до станции Кресты Московского региона.

Транзитное время составляет 20-25 суток. Частота отправок – два поезда в месяц с перспективой увеличения до четырёх.

Сервис ориентирован на широкую номенклатуру грузов. Первый состав доставил контейнеры с товарами крупных китайских автопроизводителей, народного потребления и химической продукцией

По словам вице-президента «Рускона» Андрея Чернышёва, новый сервис станет дополнением к существующей линейке маршрутов и позволит предложить больше возможностей для гибкого планирования перевозок.

Фото: ГК «Дело»