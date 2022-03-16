Лесной экспорт, январь 2022: вывоз древесины и лесопродукции сократился

Российский экспорт необработанных лесоматериалов в январе 2022 года составил 591 тыс. кубометров — на 42,4% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года и на 14% меньше показателя декабря 2021 года. По данным ФТС РФ, в стоимостном выражении экспорт необработанных лесоматериалов составил 43 млн долларов – на 42,7% меньше, чем за январь прошлого года и на 7,7% меньше показателя декабря 2021 года.

Напомним, что с 1 января 2022 года вступил в силу запрет на экспорт кругляка хвойных и ценных лиственных пород.

Также в марте этого года постановлением правительства введено временное ограничение на вывоз из страны ряда лесоматериалов до конца 2022 года. Предложение о введение запрета поставок в ряд недружественных государств, включая США и страны Европейского союза, поступило от Минэкономразвития и Минпромторга. По информации Минпромторга, запрет позволит гарантировано обеспечить потребности внутреннего рынка в доступном сырье, а также стимулировать дальнейшее увеличение глубины переработки древесины внутри страны. Балансы березовые (основное сырье для производства бумаги) и топливная щепа, подпадающие под запрет, являются критически важными товарами для Евросоюза, отмечают в Министерстве.

По данным ФТС, обработанных лесоматериалов в январе этого года вывезли чуть 860,8 тыс. тонн – на 14,4% меньше показателя января 2021 года и на 23,5% ниже уровня декабря прошлого года. Таможенная стоимость обработанных лесоматериалов составила 363,2 млн долларов – на 37,4% больше, чем за январь 2021 года, но на 20,1% меньше показателя декабря 2021 года.

Клееной фанеры за первый месяц года было экспортировано 215 тыс. кубометров – на 4,4% меньше, чем в январе 2021 года (минус 24,1% к уровню декабря 2021). В денежном выражении ее экспорт составил 154,2 млн долларов – на 54,9% больше, чем за январь 2021 года, но на 17,5% меньше показателя декабря 2021 года.

Поставки российской древесной целлюлозы на мировой рынок в январе этого года составили 168,9 тыс. тонн, что одинаково на 4,4% меньше и по сравнению с показателем января прошлого года и относительно уровня декабря 2021 года. В стоимостном выражении экспорт целлюлозы составил 99 млн долларов – на 20% больше, чем за январь прошлого года, но на 12,2% меньше показателя декабря 2021 года.

Газетной бумаги в январе месяце отгрузили 66,2 тыс. тонн – на 10,3% меньше аналогичного показателя прошлого года (минус 13% к уровню декабря 2021). Таможенная стоимость газетной бумаги составила 40,2 млн долларов – на 66,1% больше, чем за январь 2021 года, но на 5,4% меньше показателя декабря 2021 года.

Фото: Global Edge