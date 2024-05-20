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44 отмененных рейса, с 21 по 25 неделю 2024
20.05.2024

44 отмененных рейса, с 21 по 25 неделю 2024

    • По информации аналитического агентства Drewry, с 21 недели по 25 неделю 2024 года объявлено о 44 отмененных рейсах, что составляет 7% от 652 запланированных на этот период рейсов.

    50% отмененных рейсов приходится на транстихоокеанские сервисы на восточное побережье США, 27% – на маршруты Азия – Северная Европа и Средиземноморье и 23% – на трансатлантические сервисы на западное побережье США.

    44 отмененных рейса, с 21 по 25 неделю 2024

    На следующие пять недель OCEAN Alliance объявил о отменах 13 рейсов, за ним следует THE Alliance с 10 отменами, у 2M отменено 8 рейсов. На сервисах, выполняемых вне рамок альянсов, на этот период отменено 13 рейсов.

    Как отмечают в Drewry, наблюдается умеренное снижение надежности расписания контейнерных линий. Ожидается, что в среднем в течение следующих пяти недель 93% судов будут ходить по расписанию.

    Из-за неопределенности на рынке вследствие кризиса в Красном море и успешных GRI перевозчиков ставки на контейнерные перевозки из Азии растут. Более длительное транзитное время из-за перенаправления судов на маршрут через мыс Доброй Надежды потребовало увеличения количества судов на маршрутах Азия – Европа и на транстихоокеанских сервисах, что создало ощущение нехватки грузовых мест, несмотря на стабильные в сравнении с прошлым годом показатели провозной способности, за исключением небольшого снижения на трейде Азия – Северная Европа. Кроме того, практика двойного бронирования говорит о чрезмерной реакции рынка. Ранние отгрузки и изменения в части планирования и размещения заказов, вызванные увеличением сроков доставки и геополитической неопределенностью на Ближнем Востоке, вероятно, способствовали недавнему повышению ставок, добавляют в Drewry.

    График: Drewry

    Фото: Shipspotting/ Hans.Esveldt


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