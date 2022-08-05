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СПГ на подъеме
05.08.2022

СПГ на подъеме

    • В настоящее время бункеровка судов СПГ осуществляется в 147 портах мира. К 2024 году их число может вырасти до 200, сообщает Offshore Energy со ссылкой на отчет Clarksons Research.

    Больше всего портов, предлагающих услуги по бункеровке сжиженным природным газом, в Европе (в Нидерландах, Германии, Норвегии), затем идут порты Азии и Америки.

    По данным Clarksons Research, в стадии рассмотрения находятся более 50 проектов по созданию бункеровочных СПГ-комплексов, большинство из которых также приходится на Европу.

    «Расширение бункеровочные мощностей происходит на фоне интереса к СПГ. 37% всего строящегося сейчас по всему миру флота – это суда, которые будут работать на СПГ», – пишет издание.

    Рост спроса также спровоцировал рекордное количество контрактов на строительство газовозов. На середину июля этого года было заказано 104 судна суммарной вместимостью 17.4 млн куб. м.

    Сейчас флот СПГ-газовозов составляет 691 судно (621 из них имеют вместимость свыше 100 куб. м) совокупной вместимостью 103,8 млн куб. м. Для сравнения, 10 лет назад, в 2012 году в мире было 362 газовоза суммарной вместимостью 51,9 млн куб. м.

    Портфель заказов на строительство газовозов составляет 40% от действующего флота. В начале 2021 года этот показатель составлял 27%.

    Фото: CMA CGM


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