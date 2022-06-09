Как грузили секции моста в Гданьске

2 июня в порту Гданьск состоялась погрузка четырех секций железнодорожного моста и двух секций пешеходного моста. Секции были изготовлены компанией Mostostal Puławy для датского заказчика Danpro.

Ширина всех секций составляет 5,5 м, длина железнодорожных – 34,7 м, пешеходных – 34,4 м. Вес отдельных секций составляет от 76 до 109 тонн.

Секции были доставлены из Пулавы в порт Гданьск двумя партиями по три секции в каждой, транспортировка осуществлялась в ночное время спецтранспортом для перевозки негабаритных грузов, перевозка одной партии длилась в течение трех ночей.

Первая партия из трех секций была доставлена 22 мая, вторая прибыла в Гданьск 29 мая. Погрузка на судно «Peak Bergen» для отправки в порт Кёге в Дании была завершена 2 июня.

Видео: GospodarkaMorska.pl