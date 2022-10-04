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Пожарно-тактические учения на Петербургском нефтяном терминале
04.10.2022

Пожарно-тактические учения на Петербургском нефтяном терминале

    • Петербургский нефтяной терминал опубликовал видео учений по ликвидации пожара на нефтеналивном судне «Волгонефть-205» в акватории одного из причалов терминала. Учения походили совместно с ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

    Для ликвидации условного возгорания было задействовано 28 единиц пожарной техники и 87 человек личного состава пожарной охраны, в том числе три специализированных маломерных судна, силы специального реагирования поисково-спасательной службы и специализированной пожарной части МЧС.

    Особенностью проведенных учений стало то, что помимо штатных мероприятий по охлаждению и тушению с помощью сил и средств ГУ МЧС по СПб с берега, отработаны мероприятия по привлечению сил и средств специализированной пожарной части и поисково-спасательной службы ГУ МЧС для организации тушения аварийного судна, с прокладкой рукавных линий непосредственно по поверхности воды и доставке спасателей на борт судна при помощи штурмовых лестниц, с плавсредств.

    Как сообщает пресс-служба Петербургского нефтяного терминала, такого рода мероприятие проводится в Санкт-Петербурге впервые.

    Видео: Петербургский нефтяной терминал


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