Пожарно-тактические учения на Петербургском нефтяном терминале

Петербургский нефтяной терминал опубликовал видео учений по ликвидации пожара на нефтеналивном судне «Волгонефть-205» в акватории одного из причалов терминала. Учения походили совместно с ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Для ликвидации условного возгорания было задействовано 28 единиц пожарной техники и 87 человек личного состава пожарной охраны, в том числе три специализированных маломерных судна, силы специального реагирования поисково-спасательной службы и специализированной пожарной части МЧС.

Особенностью проведенных учений стало то, что помимо штатных мероприятий по охлаждению и тушению с помощью сил и средств ГУ МЧС по СПб с берега, отработаны мероприятия по привлечению сил и средств специализированной пожарной части и поисково-спасательной службы ГУ МЧС для организации тушения аварийного судна, с прокладкой рукавных линий непосредственно по поверхности воды и доставке спасателей на борт судна при помощи штурмовых лестниц, с плавсредств.

Как сообщает пресс-служба Петербургского нефтяного терминала, такого рода мероприятие проводится в Санкт-Петербурге впервые.

Видео: Петербургский нефтяной терминал