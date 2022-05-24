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Вывод из дока 24-тысячника Evergreen китайской постройки
24.05.2022

Вывод из дока 24-тысячника Evergreen китайской постройки


    • 19 мая на верфи Hudong Zhonghua на острове Чансин (Changxing Shipbuilding Base) в Шанхае был выведен из дока самый большой в мире контейнеровоз китайской постройки «Ever Aria». Длина судна составляет 399,99 м, вместимость – 24 тыс. TEU.

    Это второй 24-тысячник, строящийся в Китае по заказу Evergreen. Первое судно серии, «Ever Alot», было выведено из дока в конце 2021 года, сейчас на нем завершаются работы по установке оборудования. Всего Hudong Zhonghua построит для Evergreen 6 контейнеровозов вместимостью свыше 24 тыс. TEU.

    Видео: CGTN


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