Global Ports закрыл полугодие с убытком

Global Ports Investments опубликовал сокращенную консолидированную финансовую отчетность и основные операционные показатели за первое полугодие 2022 года.

Консолидированный контейнерооборот морских терминалов группы снизился на 22,6% до 611 тыс. TEU. Это, пояснили в Global Ports, является отражением тенденций рынка.

Консолидированный грузооборот навалочных грузов морских терминалов составил 1,2 млн тонн (-53,5%). Основным фактором снижения в этом сегменте стало стратегическое решение компании прекратить перевалку угля на ВСК в 2021 году и сосредоточиться на увеличении объемов обработки более маржинальных контейнерных грузов.

Комментируя итоги первого полугодия, в Global Ports отмечают, что после уверенного старта в начале года ситуация на российском контейнерном рынке значительно ухудшилась в результате роста геополитической напряженности. В том числе на условия на рынке оказывают влияние международные санкции, повышенная волатильность финансовых рынков и курса российского рубля, резко возросший уровень экономической неопределенности, приостановка работы контейнерных линий и ряда грузовладельцев в России, нарушение цепочек поставок в контейнерном сегменте и деконтейнеризация экспорта.

В результате контейнерный бизнес группы на Северо-Западе значительно сократился, в то время как контейнерооборот на Дальнем Востоке остался на высоком уровне ввиду меньшей зависимости региона от европейских контейнерных хабов и ориентированности на потребительские и гуманитарные товары.

Наличие в портфеле группы современных хорошо оснащенных многофункциональных терминалов в двух морских бассейнах позволило частично смягчить влияние негативных рыночных трендов на бизнес, отмечают в компании. Это стало возможным благодаря комбинации таких факторов как рост неконтейнерного бизнеса на Северо-Западе и стабильные ценовые показатели за счет растущей доли более дорогих дальневосточных операций, разовое значительное увеличение сроков хранения, изменение структуры портфеля клиентов и грузов.

Эти тренды в сочетании со строгим контролем затрат и пересмотром инвестиционной программы позволили группе увеличить скорректированную EBITDA и свободный денежный. Кроме того, они обеспечили дальнейшее снижение долговой нагрузки компании и соотношения чистого долга к скорректированной EBITDA.

В текущих быстро меняющихся условиях перспективы до конца 2022 года остаются неопределенными. Учитывая инертность бизнеса контейнерных перевозок, рынок в полной мере начал ощущать влияние последних изменений на грузооборот на Северо-Западе с мая. «Ожидается, что объемы перевалки контейнеров в этом бассейне значительно сократятся по сравнению с первой половиной 2022. Грузооборот контейнеров на Дальнем Востоке, где ожидается стабильный спрос, может быть более устойчивым», – прогнозируют в Global Ports.

На фоне всего этого выручка группы увеличилась на 18,2% до 271,6 млн долларов США, валовая прибыль с поправкой на обесценение активов – на 28,8% до 129,9 млн долларов США. Скорректированная EBITDA выросла на 28% до 145,6 млн долларов, что привело к увеличению маржи по скорректированной EBITDA на 410 базисных пунктов – до 53,6%.

Убыток за период составил 400,7 млн долларов США в результате обесценения активов в размере 521,1 млн долларов США. Напомним, 2021 год Global Ports закрыл с прибылью 143,9 млн долларов, на 187,8% больше, чем в 2020 году. Свободный денежный поток группы по итогам первого полугодия 2022 года увеличился на 145,9% до 151,3 млн долларов. Чистый долг снизился на 67,4 млн долларов, а соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев уменьшилось до 1,5x (-0,5x по сравнению с показателем на 31 декабря 2021 года).

Фото: Global Ports