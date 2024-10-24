Продлены экспортные квоты на минеральные удобрения

Правительство РФ установило квоты на вывоз минеральных удобрений в период с декабря 2024 года по май 2025 года. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее постановление №1400 было подписано 19 октября 2024 года.

Решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений принято в рамках поручения Президента. Квоты будут действовать с 1 декабря 2024 по 31 мая 2025 года. Решение направлено на поддержание достаточных объёмов удобрений на внутреннем рынке.

Общий объём экспортной квоты составит около 19,2 млн тонн, в том числе для азотных удобрений – около 11,2 млн тонн, для сложных – почти 8 млн тонн.

Распределить объёмы квот между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минпромторгу.

Квоты не будут распространяться в том числе на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок.

Предусмотреть при необходимости продление действующей меры Правительству поручил Президент по итогам совещания по вопросам развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности, состоявшегося 5 апреля 2022 года.

Постановление от 19 октября 2024 года №1400

Фото: ИК Химтехнология