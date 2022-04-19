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Global Ports сократил контейнерооборот в первом квартале 2022 на 2%
19.04.2022

Global Ports сократил контейнерооборот в первом квартале 2022 на 2%


    • Global Ports опубликовал основные операционные показатели по итогам первого квартала 2022 года.

    Как сообщили SeaNews в группе, консолидированный контейнерооборот морских терминалов Global Ports в первом квартале сократился на 2% и составил 363 тыс. TEU на фоне роста российского контейнерного рынка на 1,7%.

    Контейнерооборот Global Ports в Балтийском бассейне снизился на 15,8% в сравнении с падением рынка на 14,6%. Перевалка контейнеров на ПКТ сократилась на 17,4% до 130 тыс. TEU. Через ПЛП прошло 82 тыс. TEU, на 12,3% меньше, чем годом ранее. Контейнерооборот через УЛКТ составил 6 тыс. TEU (-25,2%).

    На Дальнем Востоке объем обработки контейнеров на терминале «Восточной стивидорной компании» вырос на 29,7% до 146 тыс. TEU на фоне роста рынка в регионе на 27,6%.

    Контейнерооборот финских портов (напомним, Global Ports в партнерстве с CMA Terminals управляет двумя контейнерными терминалами в Финляндии – Multi-Link Terminals в Хельсинки и Котке, доля участия CMA Terminals в каждом совместном предприятии составляет 25%) составил 26,9 тыс. TEU, на 33,6% больше по сравнению с показателем первого квартала 2021 года.

    Контейнерооборот на внутреннем терминале в Янино увеличился на 27,5% до 22,4 тыс. TEU.

    Консолидированный оборот навалочных грузов на морских терминалах группы в первом квартале этого года снизился на 62,3% и составил 0,47 млн тонн. Как поясняют в Global Ports, в основном это произошло вследствие прекращения перевалки угля на ВСК в третьем квартале 2021 года.

    Объемы перевалки легковых автомобилей и тяжелой накатной техники сократились на 35,5% до 18,4 тыс. единиц и на 28,8% до 4,3 тыс. единиц соответственно «после решения некоторых клиентов приостановить судозаходы в порты России».

    «Несмотря на то, что 2021 год был успешным для Группы, а в первые два месяца 2022 года объемы грузооборота выросли на 20%, текущая геополитическая ситуация, – отмечают в Global Port, – может отрицательно повлиять на деятельность Группы и ее финансовое положение».

    Прогноз рынка на 2022 год в Балтийском бассейне значительно ниже результатов 2021 года, в то время как рынок Дальнего Востока, как ожидается, может быть более стабильным.

    Фото с сайта Global Ports


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