Роттердам сократил оборот

Грузооборот порта Роттердам по итогам первого квартала 2022 года составил 113,6 млн тонн, на 1,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Как сообщили SeaNews в Администрации порта, наиболее существенно снизилась перевалка нефтепродуктов и железной руды. Выросли объемы СПГ и сухих грузов. Контейнерооборот сократился.

По словам CEO Администрации порта Алларда Кастелейна, по грузообороту через Роттердам ударили украинские события. В прошлом году 62 млн тонн, или 13% грузопотока порта приходилось на российские грузы. Значительную долю этого объема составляют энергоносители. В 2021 году порядка 30% сырой нефти, 25% СПГ и 20% нефтепродуктов, переваленных через Роттердам, были российского происхождения. Помимо энергоносителей, через Роттердам идет российский экспорт стали, меди, алюминия и никеля.

На российские контейнеры приходится 8% контейнерооборота Роттердама. В первом квартале снижение было еще не столь очевидным, но влияние санкций и отказа от работы с Россией со стороны отдельных компаний было заметно во всех сегментах перевалки, отмечают в Администрации порта.

Суммарный контейнерооборот через Роттердам сократился в первом квартале на 1,4% до 3,6 млн TEU. В тоннах снижение было более существенное – на 5,4% до 35,6 млн тонн, что объясняется увеличением оборота порожняка. Существенно сократились объемы трансшипмента – в тоннах на 21,5% до 6 млн тонн. Как отмечают в порту, трансшипмент снижался с июля 2021 года – из-за заторов на терминалах и нарушения цепочек поставок. Плюс срывы расписания судозаходов линий усугубились из-за штормов в январе и феврале этого года.

В марте начался обвал российского контейнеропотока. Большинство линий прекратили букирование на/из России, и бОльшая часть терминалов не принимает российский экспорт, что будет сказываться на трансшименте российских контейнеров и в дальнейшем, отмечают в Роттердаме. Что касается локдаунов в Шанхае, то на показателях первого квартала они еще не успели сказаться.

Оборот ро-ро грузов вырос на 20,4% до 6,7 млн тонн. Перевалка breakbulk’а увеличилась на 13,7% до 1,7 млн тонн за счет возросшего грузопотока цветных металлов и переориентации части грузов из контейнеров в breakbulk из-за высоких ставок на контейнерные перевозки. При этом бОльшая часть российского breakbulk’а, по информации Администрации порта, остается лежать на терминалах.

Суммарная перевалка наливных грузов через Роттердам сократилась в первом квартале на 1% до 51,5 млн тонн. При этом грузопоток сырой нефти остался практически без изменений, составив 25,5 млн тонн (-0,2%). Существенно снизились объемы нефтепродуктов, особенно мазута (-20,5% до 13,5 млн тонн), в первую очередь из-за сокращения российского грузопотока. На 77,7% до 2,7 млн тонн выросла перевалка СПГ. На 22,2% до 9,9 млн тонн увеличилась перевалка прочих наливных грузов за счет роста оборота химического налива, растительных масел и возобновляемых видов топлива.

В сегменте сухих грузов снизился оборот железной руды и металлолома (на 19,5% до 5,6 млн тонн). Несколько увеличилась перевалка угля – на 3,5% до 3,9 млн тонн. Объемы прочих сухих грузов выросли 33,5% до 3,9 млн тонн.

Фото: Администрация порта Роттердам, автор Danny Cornelissen