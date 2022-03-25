Импорт и экспорт ТНП, январь 2021: поставки обуви увеличились почти на треть

Импорт кожаной обуви в Россию в физическом выражении по итогам января 2022 года составил 5,8 млн пар – на 31,8% больше, чем было ввезено в январе 2021 года. По сравнению с декабрем прошлого года импорт кожаной обуви вырос на 45%.

По данным ФТС РФ, в денежном выражении импорт кожаной обуви составил 128,4 млн долларов – на 15,9% больше, чем в январе прошлого года и на 12,7% больше, чем в декабре 2021 года.

Таможенная стоимость импорта одежды по итогам января этого года составила 657,5 млн долларов – на 43,7% больше показателя аналогичного месяца прошлого года (и минус 0,1% к уровню декабря 2021 года).

Хлопчатобумажных тканей в январе текущего года было импортировано более 24,7 млн квадратных метров — на 8,3% меньше показателя января 2021 года и на 26,3% ниже уровня декабря прошлого года. В стоимостном выражении импорт х/б тканей составил 18,9 млн долларов (плюс 29,5% к уровню января 2021 года и минус 19,2% к уровню декабря 2021 года).

Объем российского экспорта х/б тканей составил более 6,84 млн квадратных метров – на 1,1% больше, чем в январе прошлого года, но на 30,9% меньше, чем в декабре 2021 года. В стоимостном выражении экспорт российских х/б тканей составил 3,6 млн долларов (плюс 38,5% к уровню января 2021 года и минус 33,3% к уровню декабря 2021 года).