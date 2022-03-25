Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Импорт и экспорт ТНП, январь 2021: поставки обуви увеличились почти на треть
25.03.2022

Импорт и экспорт ТНП, январь 2021: поставки обуви увеличились почти на треть

    • Импорт кожаной обуви в Россию в физическом выражении по итогам января 2022 года составил 5,8 млн пар – на 31,8% больше, чем было ввезено в январе 2021 года. По сравнению с декабрем прошлого года импорт кожаной обуви вырос на 45%.

    По данным ФТС РФ, в денежном выражении импорт кожаной обуви составил 128,4 млн долларов – на 15,9% больше, чем в январе прошлого года и на 12,7% больше, чем в декабре 2021 года.

    Таможенная стоимость импорта одежды по итогам января этого года составила 657,5 млн долларов – на 43,7% больше показателя аналогичного месяца прошлого года (и минус 0,1% к уровню декабря 2021 года).

    Хлопчатобумажных тканей в январе текущего года было импортировано более 24,7 млн квадратных метров — на 8,3% меньше показателя января 2021 года и на 26,3% ниже уровня декабря прошлого года. В стоимостном выражении импорт х/б тканей составил 18,9 млн долларов (плюс 29,5% к уровню января 2021 года и минус 19,2% к уровню декабря 2021 года).

    Объем российского экспорта х/б тканей составил более 6,84 млн квадратных метров – на 1,1% больше, чем в январе прошлого года, но на 30,9% меньше, чем в декабре 2021 года. В стоимостном выражении экспорт российских х/б тканей составил 3,6 млн долларов (плюс 38,5% к уровню января 2021 года и минус 33,3% к уровню декабря 2021 года).


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.03.2022
    Контейнерооборот лидеров, 2 месяца 2021
    Контейнерооборот Шанхая по итогам первых двух месяцев 2022 года составил 8,16 млн TEU. Это […]
    2022КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    03.03.2022
    Из каких регионов рос экспорт в январе-сентябре 2021 в деталях
    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в 2021 году вывоз товаров из России в денежном выражении увеличился на 46%, или на 154,9 млрд долларов по сравнению с аналогичным показателем 2020 года и составил 491,6 млрд долларов.
    Только для подписчиков
    2021Статистика таможниТСВТЭкспорт
    0
    09.03.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 10 неделя 2022
    Цены на бункерное топливо взлетели. За газойль просят больше 1000 долларов
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    08.02.2022
    Импорт рыбы в Россию в январе-ноябре 2021 года
    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за 11 месяцев 2021 года импорт рыбы в Россию составил 408,2 тыс. тонн (+10,3%) в физическом выражении, или 1,4 млрд долларов (+16,8%) в деньгах.
    2021ИмпортСтатистика таможниТСВТ
    0
    12.01.2022
    ТОП-5 растущих товарных позиций в импорте в деталях в январе-сентябре 2021 года
    По данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-сентябрь 2021 года импорт в Россию составил […]
    Только для подписчиков
    2021ИмпортСтатистика таможниТСВТ
    0
    11.03.2022
    Безработные контейнеровозы, по состоянию на 28 февраля 2022 года
    Флот безработных контейнеровозов по состоянию на 28 февраля 2022 года увеличился по вместимости и […]
    Только для подписчиков
    2022Безработные контейнеровозы
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    24.03.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2022 вырос на 2,6%
    24.03.2022 РЖД увеличивают частоту контейнерного сервиса между Калининградом и Подмосковьем
    24.03.2022 Maersk потерял контейнеры по пути в Сиэтл
    24.03.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2022 года в деталях
    23.03.2022 GES запускает контейнерные поезда из Китая и Турции в Санкт-Петербург, Москву и Беларусь
    22.03.2022 Maersk уходит
    Госрегулирование Показать всё
    25.03.2022 О правилах выдачи сертификатов о происхождении товара российским экспортерам
    24.03.2022 О допуске судов из «недружественных государств» в российские морские порты
    24.03.2022 Стартовал проект «Оптимизация процессов убытия и прибытия товаров и транспортных средств в пунктах пропуска»
    22.03.2022 В Госдуму внесен законопроект о выходе из ВТО
    16.03.2022 Об эксплуатации железнодорожных вагонов иностранных государств на территории РФ
    14.03.2022 Упрощены условия ввоза и сертификации продукции
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти